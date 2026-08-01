العثور على جثث المفقودين العشرة بعد انهيار ثلجي في باكستان

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لقي نجم تسلّق الجبال البريطاني-النيبالي نيرمال بورجا وأعضاء بعثته التسعة حتفهم في باكستان على أحد أعلى القمم في العالم.

وقالت شركة “إيليت إكسبيديشن” التي كان يديرها بورجا، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السبت “ببالغ الحزن نؤكد أن نيرمال بورجا فقد حياته بصورة مأساوية جراء الانهيار الثلجي الذي وقع على جبل برود بيك”.

وأضافت الشركة “تلقينا أيضا تأكيدا بأن بقية أعضاء البعثة لم ينجوا للأسف”.

ووقع الانهيار الثلجي الخميس، ما أدى إلى انقطاع الاتصال ببعثة دولية من عشرة أشخاص كان يقودها متسلق الجبال البريطاني-النيبالي البالغ 43 عاما.

وقال رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه “لقد صدمنا جميعا بمقتل ستة متسلقين نيباليين وأربعة متسلقين أجانب، بينهم نيرمال بورجا”، مضيفا على مواقع التواصل الاجتماعي “ستظل قصة شجاعتهم والتزامهم مصدر إلهام لنا”.

وكانت حكومة الإقليم أعلنت مساء الجمعة أن جثامين أميركية وعُمانية ونيبالي كانت بين تلك التي عُثر عليها حتى ذلك الحين، قبل نقلها بمروحية إلى مستشفى للتعرف إليها رسميا.

وبورجا عضو سابق في لواء الغوركا التابع للجيش البريطاني، ثم في وحدة القوارب الخاصة في مشاة البحرية الملكية، وقد حطم أرقاما قياسية عدة منذ أن أصبح متسلق جبال محترفا ومرشدا في المرتفعات.

وقالت شرطة غلغت-بلتستان، المنطقة الجبلية في شمال باكستان، السبت إن حمّالين يعملون في المرتفعات وفرق إنقاذ واصلوا لليوم الثاني عمليات البحث التي توقفت الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان منقذون ومروحيات تابعة للجيش قد مشطوا المنطقة منذ الخميس، قبل أن يمضوا الليل في المعسكر الأساسي، بحسب سلطات الإقليم.

وأوضحت السلطات أن “عملية الإنقاذ ينفذها الجيش الباكستاني بالتنسيق مع متسلقين ومنقذين محليين متخصصين في المرتفعات، وسط تضاريس شديدة الصعوبة وظروف جوية خاصة بالعلو الشاهق”.

ووقع الانهيار الثلجي فيما كان المتسلقون يحاولون صعود قمة برود بيك التي يبلغ ارتفاعها 8047 مترا، وكانوا على علو نحو 6600 متر، وفق السلطات الإقليمية.

وضمت البعثة عشرة أشخاص، هم نيرمال بورجا وخمسة نيباليين وباكستاني وعُمانية وأميركية ومتسلق صيني.

وقالت نايلة كياني، العضو في نادي تسلق الجبال الباكستاني، لصحيفة “لوموند” إن “بيانات أجهزة تحديد مواقعهم تشير إلى أنهم سقطوا مئات الأمتار على منحدر الجبل”.

وتعد برود بيك القمة الثانية عشرة الأعلى في العالم، وتُصنف من بين أصعب القمم التي يزيد ارتفاعها على ثمانية آلاف متر وأكثرها تطلّبا من الناحية التقنية. وسجل أول صعود إليها فريق نمسوي عام 1957.

بور-كيغ-كن/رك-ع ش/ناش