العثور على جثث ستة رهائن في غزة بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين (بايدم)

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليل السبت أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خُطِفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وقال بايدن في بيان “في وقت سابق اليوم (السبت)، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم”، مضيفا “لقد تأكّدنا الآن أنّ أحد الرهائن… كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين”.

وأضاف بايدن “لا يُخطئنّ أحد. قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين”.

وتابع “هيرش كان من بين الأبرياء الذين هوجِموا بوحشية أثناء حضورهم مهرجان موسيقي للسلام في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. لقد فقد ذراعه خلال مساعدته أصدقاء وغرباء خلال المجزرة الوحشية التي ارتكبتها حماس”، مشيرا إلى أنه كان يبلغ 23 عاما.

وتحدّث بايدن عن جون ورايشل والدَي الشاب اللذين “دافعا بلا كلل عن ابنهما وعن جميع الرهائن المحتجزين في ظروف غير مقبولة”، قائلا إنه “يشاركهما حزنهما بشكل أعمق ممّا يمكن أن تعبّر عنه الكلمات”.

وأكد بايدن أنه “عمل بلا كلل لضمان عودة هيرش إليهما سالما معافى”، مضيفا “خبر وفاته يفطر قلبي”.

بور-سكو/جص/غد