العثور على جثث 15 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية طرابلس

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طرابلس 15 يونيو حزيران (رويترز) – قال أطباء في طرابلس اليوم الاثنين إن الأمواج جرفت جثث ما لا يقل عن 15 مهاجرا إلى الشاطئ في مدينة ساحلية شرقي العاصمة طرابلس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث جرفتها الأمواج إلى مدينة الخمس على بعد 118 كيلومترا تقريبا شرقي طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن جميع الجثث.

ونشر المركز صورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر فيها مسعفون يرتدون سترات واقية بيضاء ويحملون الجثث في أكياس بلاستيكية باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صور أخرى التقطت في أثناء عمليات الدفن.

ومنذ اندلاع انتفاضة في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور في شمال أفريقيا لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يغامر الكثيرون بالشروع في رحلات تحفها المخاطر عبر الصحراء أو البحر المتوسط.

(تغطية صحفية من أحمد العمامي – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)