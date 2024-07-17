العثور على قتيل وإنقاذ تسعة من أفراد طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل عُمان

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أعلن مركز الأمن البحري العُماني الأربعاء أن فرق البحث أنقذت تسعة من أصل 16 من أفراد طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة سواحل سلطنة عمان مطلع الأسبوع وعثرت على جثة أحدهم، في حين تواصل عمليات البحث عن الستّة المتبقين.

وانقلبت الناقلة “بريستيج فالكون” التي ترفع علم جزر القمر قبالة السواحل العُمانية الاثنين، وكان على متنها طاقم يضمّ 13 من الجنسية الهندية وثلاثة سريلانكيين.

وكتب مركز الأمن البحري التابع لوزارة الدفاع العُمانية، على منصّة “إكس”: “تكللت جهود عمليات البحث والإنقاذ بالعثور على 9 أشخاص من طاقم ناقلة النفط بريستيج فالكون – Prestige Falcon وهم على قيد الحياة، إضافة إلى شخص آخر مفارق للحياة”.

وأضاف “لا زالت جهود البحث والإنقاذ عن باقي أفراد طاقم السفينة مستمرة”.

وأنقذت الأفراد التسعة سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية بعد عملية بحث استمرت طوال الليل حول الموقع الأخير للسفينة قبالة ولاية الدقم الساحلية.

وقالت البحرية الهندية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه إنه تمّ تحويل السفينة الحربية آي إن إس تيغ من عملياتها في المنطقة للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ التي أعاقها “البحر الهائج والرياح القوية”.

وأضافت أن السفينة أنقذت ثمانية هنود وسريلانكياً واحداً في “ظروف جوية صعبة”.

وأوضح البيان أن طائرة استطلاع بحرية طويلة المدى من طراز “بي 8 آي” تساهم في جهود البحث المستمرة عن أفراد الطاقم الستة المتبقين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وكانت السفينة في طريقها إلى مدينة عدن الساحلية اليمنية، وفق موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة السفن.

ولم يحدد مركز الأمن البحري سبب الحادث.

ولم يتّضح ما إذا كانت السفينة محمّلة بالنفط أثناء الحادث أو إذا حصل أي تسرّب نفطي.

غلو-أم/ص ك