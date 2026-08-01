العثور على 3 جثث واستئناف البحث عن 7 مفقودين بعد انهيار ثلجي في باكستان

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

استأنفت فرق الإنقاذ الباكستانية السبت عمليات البحث عن سبعة متسلقي جبال فُقدوا إثر انهيار ثلجي على أحد أعلى قمم العالم، وذلك غداة انتشال جثث ثلاثة من أعضاء المجموعة.

وانقطع الخميس التواصل مع مجموعة من عشرة أشخاص يقودها متسلق الجبال البريطاني النيبالي الشهير نيرمال بورجا (43 عاما) إثر الانهيار الثلجي.

وأعلنت الحكومة المحلية مساء الجمعة أن الجثث التي تم انتشالها ونقلها بواسطة مروحية إلى المستشفى للتعرف عليها رسميا هي لامرأة أميركية، وأخرى عمانية، ورجل نيبالي.

وأعلنت الشرطة في غلغت بلتستان، وهي منطقة جبلية في شمال باكستان، أن حمّالي الجبال وعمال الإنقاذ استأنفوا عملياتهم لليوم الثاني، بعد توقفها الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبدأ عناصر الإنقاذ ومروحيات تابعة للجيش بتمشيط المنطقة الخميس، ثم قضوا الليلة في المخيم الرئيسي، بحسب السلطات المحلية.

وأفادت فرق الإنقاذ برصد جثث عدد من المتسلقين الآخرين باستخدام صور التقطتها مسيرات. وأوضحت الحكومة المحلية أن عملية الإنقاذ تجري في تضاريس وعرة جدا وظروف جوية قاسية على ارتفاعات شاهقة، من جانب الجيش الباكستاني بالتنسيق مع المتسلقين المحليين وفرق الإنقاذ.

تتألف المجموعة من عشرة أشخاص، بينهم متسلق الجبال نيرمال بورجا، وخمسة متسلقين نيباليين، وباكستاني، وعمانية، وأميركية، ومتسلق جبال صيني.

ويعود آخر تواصل مع الفريق إلى صباح الخميس، بحسب السلطات.

بور-كيغ-كن/رك/ناش