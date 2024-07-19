العدل الدولية بصدد إصدار رأيها بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

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من ستيفاني فان دن بيرج

لاهاي (رويترز) – من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية يوم الجمعة رأيا استشاريا في التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتتطرق بذلك إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العالم بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في حين أن الرأي الاستشاري لقضاة محكمة العدل الدولية غير ملزم، فإن له وزن بموجب القانون الدولي. وتوصل قضاة العدل الدولية إلى نتيجة واضحة بأن الاحتلال غير قانوني يمكن أن يضعف الدعم لإسرائيل.

والعملية المرتبطة بإصدار هذا الرأي الاستشاري سابقة على الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وفي قضية منفصلة رفعتها جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة في مايو أيار أمرا ملزما لإسرائيل بوقف هجومها على رفح في قطاع غزة. وأدانت إسرائيل الحكم بشدة.

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم “احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها، في حرب 1967، وتقوم منذ ذلك الحين ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتعمل بشكل مطرد على توسعتها.

ويقول القادة الإسرائيليون إن هذه الأراضي ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع على أراض متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في معظمه يعدونها من الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وفي فبراير شباط، قدمت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، حيث طالب ممثلون عن الفلسطينيين المحكمة بأن تخلص إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات لكنها قدمت بيانا مكتوبا أبلغت فيه المحكمة بأن إصدار الرأي القانوني سيشكل “ضررا” على محاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وطلبت غالبية الدول المشاركة من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين قالت مجموعة قليلة من الدول، من بينها كندا وبريطانيا، إنه يتعين على المحكمة رفض تقديم رأي استشاري.

ودعت الولايات المتحدة، أقوى داعم لإسرائيل، المحكمة إلى الحد من تقديم أي رأي استشاري وألا تأمر بانسحاب القوات الإسرائيلية بدون شروط من الأراضي الفلسطينية.

وستبدأ هيئة المحكمة، المكونة من 15 قاضيا، إعلان رأيها في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

وأصدرت المحكمة حكما استشاريا في عام 2004 مفاده أن الجدار الإسرائيلي العازل حول معظم الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية مخالفان للقانون الدولي. ورفضت إسرائيل الحكم.