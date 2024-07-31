العراق: قوات التحالف الدولي أقدمت على جريمة نكراء باستهداف مواقع لأجهزة أمنية

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دبي (رويترز) – قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان يوم الأربعاء إن قوات التحالف الدولي أقدمت على “جريمة نكراء واعتداء سافر” بعد أن استهدفت مواقع تابعة للأجهزة الأمنية في شمال محافظة بابل.

وقال المتحدث إن الهجمات “تجاوزات خطيرة وغير محسوبة النتائج من شأنها أن تقوض، وبدرجة كبيرة، كل الجهود وآليات وسياقات العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في العراق وسوريا”.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت يوم الثلاثاء ضربة في العراق وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها جاءت دفاعا عن النفس مع تصاعد التوتر بالمنطقة.