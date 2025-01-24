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العراق: مقتل اثنين من حرس الحدود في اشتباك مع مسلحي حزب العمال الكردستاني

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بغداد (رويترز) – قالت وزارة الداخلية العراقية إن اثنين من حرس الحدود العراقيين قتلا يوم الجمعة خلال اشتباك مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضافت الوزارة في بيان “أثناء قيام قوات الحدود العراقية بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باطوفة التابعة الى قضاء زاخو في محافظة دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر إرهابية تنتمي الى منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة”.

وأوضحت أن فردا آخر من حرس الحدود أصيب في الاشتباك.

وقالت مصادر أمنية إن حرس الحدود من الأكراد العراقيين وإن الاشتباك وقع بعد منع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من عبور نقطة حدودية كردية عراقية.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، السلاح ضد تركيا منذ عام 1984، وكان هدفه في البداية إنشاء دولة كردية مستقلة.

وتوغلت القوات التركية بشكل متكرر في شمال العراق في السنوات القليلة الماضية في محاولة للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني.

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