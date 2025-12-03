العراق: هجوم حقل خور مور للغاز نُفذ بطائرتين مُسيّرتين وتحديد الجناة
بغداد 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت القوات المسلحة العراقية اليوم الأربعاء إن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على حقل خور مور للغاز، أحد أكبر حقول النفط في إقليم كردستان، تم باستخدام طائرتين مسيرتين واحدة أصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه.
وأكدت القوات المسلحة العراقية تحديد هوية منفذي الهجوم، ووصفتهم بأنهم عناصر خارجة عن القانون.
(تغطية صحفية منة علاء الدين ويمنى إيهاب ومؤيد حميد – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)