العراق وإسبانيا يوقّعان سلسلة اتفاقات لتعزيز التعاون الثنائي

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وقّع العراق وإسبانيا الخميس سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون المالي والقضائي بين البلدين، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني إلى مدريد، هي الأولى لرئيس حكومة عراقي إلى العاصمة الأوروبية.

وكان في استقبال السوداني في مدريد نظيره الإسباني بيدرو سانشيز الذي وقّع معه مذكرة تفاهم لتعزيز “التعاون المالي والقضائي” بين البلدين، في حين أبرمت منظمات أرباب العمل الإسبانية اتفاقيات مماثلة لتعزيز “التعاون الصناعي والتجاري”، بحسب ما أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان.

وأوضح البيان أنّ أحد أهداف هذه الشراكة هو تعزيز وجود الشركات الإسبانية في العراق في قطاعات مثل “الدفاع والبنى التحتية والنقل والأغذية الزراعية وإدارة المياه”.

وتشارك إسبانيا في القوة التابعة لحلف شمال الأطلسي في العراق.

وسانشيز الذي تفقّد القوات الإسبانية العاملة في إطار هذه القوة خلال زيارة إلى العراق في كانون الأول/ديسمبر 2023، أكّد “التزام إسبانيا ودعمها لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها وسيادتها”.

كما تناول رئيسا الوزراء الوضع في الشرق الأوسط ودعوَا “جميع الأطراف” إلى “ممارسة ضبط النفس وإنهاء العنف على الفور والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

وبحسب البيانات الرسمية، وصلت قيمة الصادرات الإسبانية إلى العراق في 2023 إلى 206 ملايين يورو، بزيادة 18% عن العام السابق، في حين بلغت قيمة الصادرات العراقية إلى إسبانيا، وبخاصة النفط، 1.659 مليار يورو.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي في بيان أنّ “شركة إسبانية فازت مؤخرا بمناقصة بقيمة 250 مليون يورو” لمشروع للسكك الحديد في البلاد، مشيرا إلى أنّ مشروعا “لقطار سريع بين مدينتي النجف وكربلاء يجري التفاوض بشأنه حاليا”.

ال/بم/كام