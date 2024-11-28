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العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقا أمنيا لاستهداف عصابات تهريب البشر

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لندن (رويترز) – قالت بريطانيا يوم الخميس إنها وقعت اتفاقا أمنيا مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر ولتعزيز التعاون على الحدود، وذلك في أحدث جهودها للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر في بيان “هناك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها إلى إقليم كردستان العراق وما وراءه”.

وأضافت كوبر خلال زيارتها للعراق وإقليم كردستان “منفذو الجريمة المنظمة ينشطون عبر الحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضا”.

وجاء في البيان أن بريطانيا ستدعم أيضا أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات.

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