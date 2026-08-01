العراق وتركيا يمددان اتفاق خط أنابيب النفط لمدة عام

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اتفقت تركيا والعراق السبت على تمديد اتفاق خط أنابيب النفط لمدة عام واحد، بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لأنقرة، وفق ما أفاد مسؤولون من البلدين.

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عبر منصة إكس عن توقيع اتفاق التمديد عقب “اجتماع مثمر” في أنقرة مع وزير النفط العراقي باسم محمد خضير.

كما أشاد الزيدي عبر منصة إكس بـ”إنجاز استراتيجي مهم” بشأن نقل النفط “بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يوميا”.

انقضى الاثنين الاتفاق طويل الأمد المتعلق بالخط الذي ينقل النفط الخام العراقي من كركوك (شمال) إلى محطة التصدير التركية في ميناء جيهان على البحر المتوسط، وهو منفذ رئيسي لشحنات النفط الإقليمية.

وأضاف بيرقدار “بينما نواصل جهودنا الرامية إلى إبرام اتفاق جديد طويل الأمد لهذا الخط… وضعنا ترتيبات العبور هذه التي تغطي سعة يومية تبلغ 750 ألف برميل”.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن الشركات العراقية والتركية ستبدأ بتنفيذ الاتفاق، فيما ستواصل الحكومتان العمل “على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات؛ النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون”.

تبلغ السعة القصوى لخط أنابيب كركوك-جيهان حوالى 1,5 مليون برميل يوميا، رغم أن الكميات الفعلية المنقولة ظلت أقل بكثير في السنوات الأخيرة.

بورز-همو/ح س/ب ق