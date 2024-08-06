العراق يرفض الأعمال “المتهورة” على أراضيه

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دبي (رويترز) – قال العراق في بيان يوم الثلاثاء إنه “يرفض كل الأعمال والممارسات المتهورة التي تستهدف القواعد العراقية والبعثات الدبلوماسية وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة”.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز يوم الاثنين إن خمسة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق، في وقت يتأهب فيه الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من جانب إيران وحلفائها بعد مقتل قياديين كبيرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية الأسبوع الماضي.