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العراق يصدر حكما بالإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي

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من تالا رمضان وجانا شقير

دبي (رويترز) – قال مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم الأربعاء إن محكمة أصدرت حكما بالإعدام على زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الراحل بعد إدانتها بالعمل مع التنظيم واحتجاز يزيديات في منزلها.

وقال المجلس إن يزيديات تعرضن للاختطاف على أيدي عصابات تابعة للتنظيم المتشدد في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى ثم قامت المتهمة باحتجازهن أسيرات في منزلها بالموصل. والمتهمة رهن احتجاز السلطات العراقية.

وقال مسؤول في المحكمة لرويترز بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث إلى وسائل الإعلام “محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق زوجة البغدادي بعد ثبوت إدانتها بجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد اليزيديين وكذلك تورطها بنشاطات إرهابية”.

وأضاف المسؤول أن الحكم يجب أن تصدق عليه محكمة استئناف عراقية ليصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.

قتل البغدادي في 2019 في ضربة شنتها القوات الخاصة الأمريكية على شمال غرب سوريا.

وصعد اسمه من العدم ليقود التنظيم المتشدد ويعلن نفسه “خليفة” لجميع المسلمين ويسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 قبل أن تتفكك سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية تحت وطأة هجمات شنها تحالف قادته الولايات المتحدة.

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