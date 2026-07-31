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العراق يعزز دفاعاته الجوية واستخباراته بعد الضربات الأميركية السعودية (متحدث)

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يعمل العراق على تعزيز دفاعاته الجوية وتكثيف أنشطته الاستخبارية بعد الضربات الأميركية السعودية الدامية على مقارّ لهيئة الحشد الشعبي الرسمية، وفق ما قال متحدث حكومي الجمعة.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية فجر الأربعاء ضربات أوقعت 20 قتيلا في مواقع للحشد الشعبي الذي يضمّ فصائل مسلحة موالية لإيران اتهمتها الرياض بمهاجمة منشآت نفطية في وقت ترفض بغداد استخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بـ”رفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصاها في جميع المعسكرات والقواعد”، وبـ”التسريع في تنفيذ خطة التجهيز والتسليح الخاصة بمنظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة”.

ويجري العمل كذلك على “تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي استهدافات أو محاولات اختراق بشكل مسبق”، إضافة إلى “تكثيف الانتشار الاستخباري” و”حظر إدارة أي ملف أمني داخل المعسكرات خارج سياقات الأوامر العسكرية المباشرة”.

وجاء التصعيد في العراق على وقع ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح المجموعات الموالية لإيران، وهو ما تعهد تنفيذه الزيدي منذ تولي منصبه في منتصف أيار/مايو بمباركة أميركية.

وشدّد النعمان على “حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي تصرفات أو تحركات فردية غير مسؤولة”.

واعتبر أن “التصعيد الإقليمي خرق وتهديد مستمر للاستقرار إذا ما استُغل لإرباك الداخل، خصوصا عندما تنفذ أطراف خارجية ضربات أحادية أو تتخذ من الأجواء العراقية مسرحا لعملياتها”.

ونفت الحكومة العراقية الخميس علمها المسبق بالضربات الأميركية السعودية، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها جرت بالتنسيق مع بغداد.

ولفت النعمان الجمعة إلى أن الحكومة تعمل كذلك وفق “المسار الدبلوماسي والقانوني عبر التحرك الفوري لدى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن لتثبيت الانتهاكات السيادية”.

من جهتها، نفت الفصائل الموالية لإيران والمنضوية ضمن تحالف “المقاومة الإسلامية في العراق” أن تكون قد استهدفت السعودية أخيرا، محذّرة من أن ردّها “على العدو الأميركي قادم لا محالة، وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك”.

ولطالما واجه العراق تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، وخصوصا أنه يشكل منذ الغزو الأميركي له عام 2003 ساحة تنافس بين القوتين.

كبج/ب ق

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