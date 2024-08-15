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العراق يعلن تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أمريكا

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان يوم الخميس إن بغداد أعلنت تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بسبب “التطورات الأخيرة”، لكنها لم تدل بتفاصيل.

ويستضيف العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، 2500 جندي أمريكي ولديه فصائل مرتبطة بقواته الأمنية ومتحالفة مع إيران.

وشهدت البلاد تصاعدا في الهجمات المتبادلة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول.

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