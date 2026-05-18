العراق يقول إن دفاعاته الجوية لم ترصد مسيّرات اعترضتها السعودية

أكّد العراق الاثنين أن دفاعاته الجوية لم ترصد مسيّرات قالت السعودية إنها اعترضتها وإنها أتت من أجوائه.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنها “تلّقت معلومات أولية بشأن وجود استهداف للمملكة بثلاث طائرات مسيّرة”، مؤكدة أن “الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات التحقق والتحقيق اللازمة لمعرفة ملابساتها وظروفها”.

وشددت على أنه “لم يتم تأشير أي معلومة بشأنها من خلال وسائل الدفاع الجوي والمعدات البصرية العراقية”، داعية السعودية “إلى التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة”.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت صباح الأحد ثلاث طائرات مسيّرة اخترقت أجواء المملكة آتية من العراق، مؤكدة احتفاظها بحق الرد.

وتزامن البيان السعودي ليل الأحد، مع إعلان الإمارات أن مسيّرة اخترقت أجواءها من “جهة الحدود الغربية”، أصابت مولد كهرباء قرب محطة للطاقة النووية في أبوظبي، مشيرة إلى العمل على تحديد مصدرها.

وخلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي طالت تداعياتها العراق، طالبت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات تتعرض لها وتشنها فصائل مسلحة انطلاقا من أراضيه.

وأعرب العراق مرارا عن رفضه أي استهدافات تطال جيرانه انطلاقا من أراضيه.

ويوميا خلال الحرب، كانت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران ومنضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، تعلن شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ على قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

لكن هذه الفصائل لم تعلن شنّ أي هجمات منذ أعلنت في الثامن من نيسان/أبريل وقف عملياتها بالتزامن مع دخول وقف لإطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ.

كبج/ب ق