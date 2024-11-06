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العراق ينفي ما تردد عن هجوم إيراني على إسرائيل انطلاقا من أراضيه

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(رويترز) – قال الجيش العراقي في بيان نقلا عن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق يوم الأربعاء إن التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل هي “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه”.

جاء البيان الصادر عن المتحدث العسكري العراقي يحيى رسول ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس في 31 أكتوبر تشرين الأول يستند إلى معلومات مخابراتية إسرائيلية عن هجوم إيراني محتمل انطلاقا من الأراضي العراقية.

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