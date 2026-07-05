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العراق يوقع اتفاقا مع شركة هاليبرتون الأميركية لإدارة حقلين للنفط

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أبرمت الحكومة العراقية الأحد اتفاقا مع شركة “هاليبرتون” الأميركية العملاقة لخدمات النفط، لإدارة حقلين في جنوب البلاد، في إطار سعي بغداد لزيادة الانتاج.

وجاء في بيان لوزارة النفط “وقعت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، عقد الإدارة المشتركة لحقلي بن عمر والسندباد مع شركة هاليبرتون”.

وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي إن الاتفاق يأتي في إطار خطط حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي الرامية الى “زيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز” ضمن رؤية مستقبلية “للاستثمار في مجال الطاقة”.

وأفاد العبادي الذي حضر التوقيع، بأن حقل بن عمر سيشهد زيادة في الانتاج تصل الى “150 ألف برميل يوميا” خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تراوح معدلات الزيادة في حقل السندباد “بين 80 و100 ألف برميل يوميا”.

وأتى توقيع العقد مع اقتراب زيارة الزيدي الى واشنطن، والمرتقبة في وقت لاحق من تموز/يوليو، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويسعى الزيدي الذي نالت حكومته ثقة البرلمان العراقي في أيار/مايو، الى جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية، في ظل حاجة بغداد إلى زيادة صادراتها النفطية وإنعاش اقتصادها، خصوصا بعد خسائر الإيرادات  نتيجة توقف صادرات النفط خلال حرب الشرق الأوسط.

ويأتي الاتفاق عقب مطالبة العراق لمنظمة “أوبك” برفع مستويات إنتاجه للنفط خصوصا بعد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على البلاد. وتوفّر صادرات النفط نحو 90 بالمئة من إيرادات العراق.

رح/سف/كام

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