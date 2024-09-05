العراق يوقّع اتفاقا مع إيرباص لشراء 12 مروحية قتالية (ا ف ب)

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اتفق العراق الخميس مع شركة “إيرباص” الأوروبية على شراء 12 مروحية قتالية متعددة المهام من طراز كاراكال H225M، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقع الاتفاق ممثل لـ”إيرباص هيليكوبترز” ولواء من القوات الجوية العراقية في مقر وزارة الدفاع في بغداد بحضور وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وأكّد مدير فرع “إيرباص هيليكوبترز” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو لوكالة فرانس برس أن الاتفاق يشمل تسليم 12 مروحية من طراز H225M اعتبارا من مطلع العام 2025.

وقال دوريل “إن توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني”، مضيفا “نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التي ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته”.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، أجرى السوداني مباحثات في باريس مع ممثلين عن مجموعتَي “تاليس” و”داسو” الفرنسيتين وكذلك مع مجموعة “إيرباص” الأوروبية المصنّعة للطائرات، بشأن إمكان اقتناء بغداد رادارات ومقاتلات من طراز رافال ومروحيات عسكرية.

ولطالما تؤكد بغداد وباريس رغبتهما في تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع. وتنشر فرنسا في العراق قوات منضوية في التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت بغداد في أواخر 2017 “الانتصار” على تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا قبل ذلك بثلاثة أعوام. غير أن بعض خلاياه لا تزال تنشط في مناطق عدة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية خصوصا في مناطق نائية خارج المدن.

وتجري بغداد وواشنطن منذ أشهر مفاوضات في شأن التقليص التدريجي لعديد قوات التحالف في العراق، من دون إعلان موعد رسمي لإنهاء مهمتها.

وتؤكد السلطات العراقية أن أجهزتها الأمنية باتت قادرة على قيادة المعركة بمفردها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي لم يعد يشكّل التهديد نفسه الذي كان يشكله من قبل.

تجغ/كبج/الح