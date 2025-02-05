العفو الدولية: خطة ترامب بشأن غزة “مخزية وغير قانونية”

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(رويترز) – قالت منظمة العفو الدولية إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة “مثير للغضب ومشين ومخزي” ويشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار لرويترز إن “أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب”.

وأثار ترامب احتمال فرض الولايات المتحدة سيطرتها على غزة و”إعادة توطين” الفلسطينيين بعيدا عن القطاع في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.