العفو الدولية: هجوم حماس ومعاملة الرهائن في غزة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية

القدس 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا إن تقريرها الذي نشر أمس الأربعاء حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم وبيانات أصدرتها حركة حماس وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصا، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أسرهم.

وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان “ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين”.

ولم يرد متحدث باسم حماس بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق على التقرير. ونفت الحركة في السابق إساءة معاملة الرهائن واتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على تقرير المنظمة.

ووفقا لإحصاءات إسرائيلية ومنظمة العفو الدولية، قتل حوالي 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعا باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وتسبب الهجوم في اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، كما تركت مساحات شاسعة من القطاع في حالة دمار شامل مما تسبب في تشريد معظم السكان.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد حماس وليس ضد الفلسطينيين.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – شارك في التغطية نضال المغربي من القاهرة – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)