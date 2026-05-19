العقارات السكنية في دبي تحقق نموا بما يقارب 10% في العام 2025
سجّل قطاع العقارات السكنية في دبي نموا سنويا بلغ 9,8 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وتصدّرت الفلل النمو بنسبة 14,8 بالمئة فيما حقّقت الشقق السكنية نموا بنسبة 7,38 بالمئة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وفي قطاع الضيافة، سجّل المؤشر نموا سنويا بلغ 4,8 بالمئة، مدعوما بارتفاع الشقق الفندقية بنسبة 6,25 بالمئة، فيما سجّلت الغرف الفندقية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 بالمئة وفق ما أوردت “وام”.
وصدرت هذه النتائج عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لـ “دبي الرقمية”، في تقريرها لأسعار العقارات التجارية والسكنية للربع الرابع من 2025.
