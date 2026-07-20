العليمي: المجلس الرئاسي في اليمن سيعمل على استئناف صادرات النفط اعتبارا من اليوم

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القاهرة 20 يوليو تموز (رويترز) – قال رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية، إن المجلس سيعمل على استئناف صادرات النفط اعتبارا من اليوم الاثنين.

ومُنعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من تصدير النفط من قبل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على شمال اليمن.

وفي خطاب بثه التلفزيون، قال العليمي إن الحكومة مارست خلال الفترات الماضية أقصى درجات ضبط النفس بعدما استهدف الحوثيون منشآت نفطية حيوية في البلاد.

(تغطية صحفية احمد طلبة ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)