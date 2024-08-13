مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من “زلزال ضخم” في اليابان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تسبب القلق من احتمال حدوث زلزال ضخم في اليابان بإلغاء الآلاف من حجوزات الفنادق في المناطق التي تعتبر معرضة لخطر شديد، ما ألحق ضرراً بالسياحة في هذه الفترة المهمة من العام، على ما ذكر عاملون في القطاع الاثنين.

في أول تحذير من نوعه رجحت وكالة الأرصاد الجوية وقوع زلزال ضخم عقب هزة  بقوة 7,1 درجات في جنوب اليابان الخميس أوقعت 15 جريحا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن “احتمال وقوع زلزال قوي آخر أعلى من المعتاد، لكن هذا لا يعني أن الزلزال سيحدث بشكل مؤكد”.

ويتعلق تحذير وكالة الأرصاد بــ”منطقة الاندساس” في أخدود نانكاي بين صفيحتين تكتونيتين في المحيط الهادئ، حيث سبق أن وقعت زلازل أخرى.

تعرضت اليابان لزلازل مدمرة بقوة ثماني أو تسع درجات كل قرن أو قرنين.

وفي غرب كوتشي، وهي من المناطق الأكثر عرضة للأضرار، ألغى 9400 شخص على الأقل حجوزاتهم الفندقية منذ التحذير، على ما ذكر اتحاد فنادق محلي.

وقال سوسومو نيشيتاني، ممثل القطاع لوكالة فرانس برس إن الإلغاءات المتعلقة بين 9 و18 آب/أغسطس الحقت خسارة تقدر بنحو 140 مليون ين (حوالى 868500 يورو).

ويتزامن التحذير من وقوع زلزال ضخم مع عطلة سنوية يزور فيها العديد من اليابانيين عائلاتهم.

وأكد نيشيتاني أنه “في العادة، تكون جميع الفنادق والنزل في مدينتنا مشغولة في هذا الوقت من العام”. 

واعتبرت وسائل الإعلام المحلية أنه يجب رفع التحذير الخميس المقبل ما لم يتم رصد أي نشاط زلزالي غير مألوف.

واضاف نيشيتاني “لدينا أمل ضئيل في تسجيل حجوزات جديدة عند رفع التحذير”.

تمو/ريم/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية