الغاء الاضراب بمطارات باريس المقرر الأربعاء بعد اتفاق بين النقابات والادارة

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ألغت نقابات في الشركة المشغلة لمطارات باريس الإضراب المقرر الأربعاء بعد الاتفاق مع إدارتها على دفع مكافأة خلال فترة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، على ما ذكر الجانبان الثلاثاء.

وجاء في بيان أصدرته الإدارة “تم التوصل إلى اتفاق بالأغلبية اليوم في 16 تموز/يوليو، بين ثلاث نقابات وإدارة مطارات باريس، ونتيجة لهذا الاتفاق، تم الغاء الإضراب في 17 تموز/يوليو”.

وقال الأمين العام لنقابة CFDT رشيد الديجي لوكالة فرانس برس “الغينا الإضراب، هناك اتفاق بالأغلبية” بين النقابات التي دعت إليه.

واوضحت الإدارة أن “هذا الاتفاق ينص على دفع مكافأة مماثلة لكل موظف في الشركة”، وهو أحد مطالب النقابات التي دعت إلى الإضراب قبل 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية وفي فترة الذروة الصيفية لمحطتي رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس.

كما “من المقرر منح مكافآت خاصة للمتعاونيين بشكل طوعي لاستقبال الوفود الأولمبية وإدارة أمتعتهم، وكذلك للعاملين” بحسب الشركة التي تتحكم الدولة الفرنسية بـ 50,6% منها.

وبعد تعبئة في الاشهر الاخيرة، حصل موظفون في عدة قطاعات ومؤسسات حكومية على مكافآت بمناسبة الألعاب الأولمبية، ولا سيما في شركة السكك الحديد والنقل.

يتوقع أن يبدأ توافد آلاف الرياضيين للمشاركة في الألعاب الأولمبية اعتبارا من 18 تموز/يوليو حين تفتتح القرية الأولمبية.

تب/ريم/نور