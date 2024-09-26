الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد وحدة المسيّرات في حزب الله (مصدر مقرب من الحزب)

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استهدفت الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الخميس قائد وحدة المسيّرات في حزب الله محمّد سرور، من دون أن يتّضح مصيره بعد، وفق مصدر مقرّب من الحزب، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين على الأقل.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الرابع من نوعه خلال أسبوع على هذه المنطقة التي تعدّ معقلا للحزب المدعوم من طهران.

وقال المصدر المقرّب لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن اسمه إن “الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد وحدة المسيّرات في حزب الله محمّد سرور الملقب بأبو صالح، من دون أن يتضح مصيره بعد”.

وأتى ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شنّ “ضربات دقيقة” في بيروت، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأنها.

وأدت الغارة وفق وزارة الصحة الى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم امرأة حالتها حرجة.

وبحسب المصدر المقرّب من الحزب، فسرور يحمل شهادة في الرياضيات، وتجاوز دوره في حزب الله الأراضي اللبنانية. وهو كان في عداد المستشارين الذين أرسلهم الحزب الى اليمن لتدريب المتمرّدين الحوثيين المنضويين مع حزب الله وتنظيمات إقليمية أخرى، في “محور المقاومة” الذي تقوده طهران.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، استهدفت ثلاثة صواريخ “شقة سكنية في مبنى من عشر طبقات في حي القائم” وهو حي مكتظ وسط الضاحية.

وشاهد مصوّر لفرانس برس سيارات الإسعاف تهرع الى الحي الذي يقع على مقربة من مكان ضربة أخرى نفّذها الطيران الإسرائيلي في 20 أيلول/سبتمبر، أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل، قائد قوة الرضوان وعدد آخر من قيادات وحدة النخبة هذه في الحزب، إضافة الى العديد من المدنيين.

ستر-لار/كام