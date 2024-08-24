الغازي يتعهد بالتبرع بثلث تعويض ماينتس له لدعم أطفال غزة

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(رويترز) – تعهد أنور الغازي بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأوقف النادي الألماني اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر فيه دعمه للفلسطينيين في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهو الشهر الذي اجتاح فيه مسلحو حماس جنوب إسرائيل مما أدى إلى غزو إسرائيلي لقطاع غزة.

وفسخ النادي عقد الغازي في الشهر التالي.

وحكمت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكون قانونيا.

وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، يمتد مع ماينتس حتى عام 2025.

وأمر الحكم الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال الغازي لصحيفة ذا أثليتيك إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.

وكتب الغازي يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين.

“أولا، على المكافأة المالية الكبيرة، والتي سيتم استخدام 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة.

“آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا بالنسبة لأطفال غزة.

“ثانيا، على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحا من أجل المضطهدين في غزة”.

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