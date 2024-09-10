الغرب يتهم إيران بتسليم روسيا صواريخ ويشدد العقوبات عليها

afp_tickers

8دقائق

أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف خصوصا شركة الطيران الإيرانية، بعد اتهامها بتسليم صواريخ بالستية لروسيا لضرب أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في لندن “روسيا تلقت شحنات من هذه الصواريخ البالستية وستستخدمها على الأرجح في غضون أسابيع في أوكرانيا ضد الأوكرانيين”.

ومن المقرر أن يزور الوزيران كييف هذا الأسبوع.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها فرضت مع دول حليفة، عقوبات على ست شركات إيرانية مرتبطة بتوريد مسيّرات وصواريخ بالستية لروسيا، بالإضافة إلى 10 من مديريها وموظفيها.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركة الطيران الوطنية الإيرانية “إيران إير” هي من بين الكيانات المستهدفة بهذه العقوبات، مضيفة أنه بالإضافة إلى ذلك “سيعلن الشركاء الدوليون إجراءات ستمنع بموجبها إيران إير من العمل على أراضيهم في المستقبل”.

من جهتها، قالت بريطانيا إنها بدأت إنهاء “كل الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران”.

وقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي، بعد وقت قصير من إعلان العقوبات “سنستمر في استخدام كل وسيلة تحت تصرفنا للضغط على إيران لإنهاء دعمها للغزو غير القانوني (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولهذا السبب بدأنا في إنهاء كل الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران”.

وفي بيان مشترك، دانت الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية الثلاثاء “قيام إيران بعملية تصدير صواريخ بالستية وحيازة روسيا صواريخ إيرانية”، معلنة أنها ستفرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال دبلوماسيو الدول الثلاث في بيان مشترك “لدينا الآن تأكيد أن إيران قامت بعمليات نقل” للصواريخ، وأعلنوا أنهم سيتخذون “إجراءات فورية” تمس اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران. وأضافوا “سنعمل أيضا على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية”.

وأشار بلينكن إلى أن عشرات الجنود الروس تدرّبوا في إيران على استخدام منظومة الصواريخ البالستية “فتح 360” التي يصل مداها إلى 120 كيلومترا.

وقال “لقد حذرنا إيران من أن هذا الإجراء سيشكل تصعيدا كبيرا”.

والاثنين، أكد الاتحاد الأوروبي أن الغرب لديه “معلومات موثوقة” تفيد بتسليم إيران صواريخ بالستية لروسيا.

ووعد الاتحاد الأوروبي “برد قوي على هذا الدعم لحملة الإرهاب التي تُنفّذ على السكان الأوكرانيين”. واقترح مسؤول السياسة الخارجية في الكتلة جوزيب بوريل على الدول الأعضاء فرض عقوبات جديدة ينبغي أن تحصل على الموافقة بالإجماع.

وقال بلينكن إن “الرئيس الإيراني الجديد ووزير خارجيته صرحا مرارا بأنهما يرغبان في إحياء الحوار مع أوروبا. يرغبان في تخفيف العقوبات. سيكون لأعمال مماثلة مزعزعة للاستقرار تأثير معاكس”.

يزور بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أوكرانيا “هذا الأسبوع”.

وقال لامي “نحن أقرب الحلفاء، لذلك يسعدني أننا نسافر معا، ما يدل على التزامنا تجاه أوكرانيا”.

قبل صدور الإعلان المشترك، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في منشور على منصة إكس هذه الاتهامات. وكتب “نشر أخبار كاذبة ومضللة حول نقل أسلحة إيرانية إلى بعض الدول” هو “دعاية قبيحة وكذب”، قائلا إن هدفها إخفاء “أبعاد الدعم المسلّح غير القانوني الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للإبادة الجماعية في قطاع غزة” حيث تخوض إسرائيل حربا مع حركة حماس.

– “دول متحالفة” –

تأتي زيارة بلينكن قبل زيارة من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة للبيت الأبيض ستكون الثانية لواشنطن منذ توليه السلطة إثر الفوز الذي حقّقه حزب العمال في انتخابات تمّوز/يوليو وأنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

وإذا كانت “العلاقة الخاصة” بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة استمرت متجاوزة الانقسامات الحزبية، فإن الديموقراطيين يعتبرون تاريخيا أقرب الى حزب العمال منه الى المحافظين.

لكن ستارمر يرى أن انسجاما كليا مع سياسة الديموقراطيين قد ينطوي على أخطار قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية، على وقع معركة حامية بين نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن ستامر مرارا أنه سيحافظ على سياسة سلفه المحافظ لجهة دعم أوكرانيا بحزم في مواجهة روسيا، علما أن لندن هي من أبرز داعمي كييف.

وقالت المملكة المتحدة الجمعة إنها ستزود اوكرانيا 650 منظومة صاروخية لمساعدتها في الدفاع الجوي، وذلك إثر تحفظات ابداها الرئيس فولوديمير زيلينسكي على بطء تسليم المساعدات العسكرية لبلاده.

وقال لامي في بيان مساء الاثنين “معا، نحن ملتزمون تعزيز تحالفنا. في عالم يزيد فيه عدم الاستقرار ويتراجع فيه الأمن، من الاهمية بمكان أن نكون دولا متحالفة الى حد بعيد”.

لكن ستارمر تبنى موقفا أكثر حزما من المحافظين حيال اسرائيل.

فقد أعلنت الحكومة العمالية الاسبوع الفائت تعليق منح ثلاثين رخصة تصدير أسلحة لاسرائيل من أصل 350، لافتة الى “خطر” استخدامها في شكل ينتهك القانون الإنساني الدولي في النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس في غزة.

ورفضت الولايات المتحدة انتقاد القرار البريطاني، مؤكدة أن لدى حليفتها آلياتها الخاصة لتقييم الوضع، رغم أن الخارجية الاميركية لاحظت أن لا سبب يبرر الحد من تسليم الأسلحة.

كذلك، تخلت الحكومة العمالية عن مشروع للمحافظين يقضي بالاعتراض على طلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امام المحكمة الجنائية الدولية.

وسبق أن نددت واشنطن بهذا الطلب، علما أنها ليست عضوا في المحكمة.

شت/الح/ص ك