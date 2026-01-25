الغرينلانديون يحاولون طمأنه أطفالهم بعد تهديدات ترامب

في مقهى بمدينة نوك عاصمة غرينلاند تنظر ليكه لينغه بحنان إلى أطفالها الأربعة وهم يحتسون الشوكولاتة الساخنة، في غفلة عما يدور من اضطرابات محورها جزيرتهم.

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي وتجديد مطامعه بالاستحواذ على غرينلاند، باتت السياسة الدولية تتسلل إلى بيوت سكان هذه الجزيرة القطبية.

وبفعل التصريحات التي تحمل في طياتها تهديدات ضمنية من الرئيس الأميركي، بات الوضع مقلقا لبعض السكان هنا، لكن الجميع يحاولون طمأنة أطفالهم.

وتعتصم لينغه، المحامية البالغة 42 عاما، بإيمانها المسيحي، وتقول “هناك الكثير من الاضطرابات في العالم … لكن مع حبنا لوطننا، لدينا قيم أسمى تُمكّننا من النوم بسلام بدون خوف”.

في 27 كانون الثاني/يناير 2025، أي بعد أسبوع واحد من تنصيب دونالد ترامب، نشرت سلطات غرينلاند دليلا بعنوان “كيف نتحدث مع الأطفال في أوقات عدم اليقين؟”.

وقالت تينا دام، رئيسة البرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الإقليم الدنماركي “عندما يقول أحدهم إنه سيأتي للاستيلاء على بلدنا أو سيقصفنا أو ما شابه، فمن الطبيعي أن يشعر الأطفال بخوف شديد لأنهم لا يستطيعون فهم ما يدور في خضم هذه الأخبار”.

– أسئلة بلا إجابات –

يوصي هذا الدليل، الذي ساهمت فيه اليونيسف الآباء بالحفاظ على هدوئهم وانفتاحهم والاستماع إلى أطفالهم ومراعاة مشاعرهم، والحد من متابعتهم للأخبار.

وكما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، المصدر الرئيسي للمعلومات للشباب.

وأضافت دام “اليوم، بات بإمكان الأطفال الوصول إلى كم هائل من المعلومات غير المناسبة لهم … وهي بالتأكيد غير ملائمة لأعمارهم”.

وتابعت “لذا، علينا كبالغين أن نعي ذلك، وأن نحرص على حماية أطفالنا، وأن نكون قادرين على التحدث معهم عما يسمعونه، لأن الخطاب عدواني جدا”.

لكن طمأنة الأطفال أمر صعب عندما لا نملك إجابات عن كثير من أسئلتهم.

قالت أرناكولوك جو كلايست، وهي مستشارة خاصة تبلغ 41 عاما، إنها تتحدث كثيرا مع ابنتها مانومينا البالغة 13 عاما.

وأضافت أن ابنتها منشغلة أيضا بفيديوهات تيك توك، لكنها “لحسن الحظ، لا تبدو متوترة بقدر ما نحن متوترون”.

وأوضحت “أحيانًا تطرح أسئلة – ماذا لو حدث كذا وكذا – لا أملك إجابات لها، لأن لا أحد لديه إجابات عن مثل هذه الأسئلة”.

– “عزيزي دونالد ترامب” –

وأشارت كلايست إلى أن ثقافة الإنويت في منطقة القطب الشمالي ساعدتها أيضا.

وقالت “لدينا تاريخ وظروف في بلدنا حيث تحدث أمور أحيانا، وقد اعتدنا على التواجد في مواقف خارجة عن سيطرتنا… نحاول التأقلم معها ونسأل أنفسنا: ماذا يمكنني أن أفعل في هذا الموقف؟”.

ويستخدم بعض الأطفال واليافعين في غرينلاند وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتهم إلى العالم.

ظهر مارلي (7 سنوات) وشقيقته ميلا (14 عاما) في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وحصد أكثر من مليوني مشاهدة على إنستغرام، أي ما يعادل 35 ضعف عدد سكان غرينلاند.

ويخاطب الفتى الرئيس الأميركي بجدية ولكن بنبرة مرحة قائلا “عزيزي دونالد ترامب، لدي رسالة لك: أنت تُخيف أطفال غرينلاند”.

وبنظرات حادة يقول مارلي وشقيقته لترامب “غرينلاند ليست للبيع”.

وقالت والدته بانينغواك هايل مان سيغوردسن لوكالة فرانس برس تعليقا على الفيديو: “إنها طريقة للتكيّف. إنه مناسب للأطفال، ولكنه جاد أيضا” مضيفة “أعتقد أنه يُحقق توازناً بين كونه جادا، وفي الوقت نفسه، يتحدث أطفال فيه بلغتهم”.

