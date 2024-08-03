الغزواني يعيّن المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء

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عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو.

وأدّى الغزواني الخميس اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ “رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول”.

وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني “محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد”.

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 حزيران/يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات، متقدما على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10%) والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12,78%).

وسيقود الغزواني البالغ 67 عاما والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال الجهاديين والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي.

ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4,9 ملايين نسمة أي هجوم جهادي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تتزايد الهجمات الجهادية في مالي وأماكن أخرى في منطقة الساحل.

وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وانظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

هس/بم