الفائدة على سندات الحكومة البريطانية في أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008
بلغت الفائدة على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية عام 2008، في منحى تعزز محليا بفعل الأزمة السياسية التي تهز الحكومة.
ووسط وضع اقتصادي عالمي مضطرب، عاود العائد على السندات البريطانية لأجل عشر سنوات والذي بلغ الثلاثاء مستويات غير مسبوقة منذ العام 2008، الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5,144%.
كما ارتفع الجمعة العائد على السندات لأجل ثلاثين عاما إلى 5,812%، مقتربا أيضا من المستوى الذي سجّله الثلاثاء والذي لم يشهده منذ العام 1998.
ويخوض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر معركة للحفاظ على منصبه بعد هزيمة مدوية لحزب العمال الذي يقوده في الانتخابات المحلية.
