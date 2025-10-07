الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء في السنوات العشر الأخيرة
في ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء التي مُنحت في السويد الثلاثاء:
— 2025: جون كلارك (المملكة المتحدة) وميشال ديفوريه (فرنسا) وجون مارتينيس (الولايات المتحدة)
— 2024: جون هوبفيلد (الولايات المتحدة) وجيفري هينتون (المملكة المتحدة/كندا)
— 2023: بيار أغوستيني (فرنسا) وفيرينس كراوس (المجر/النمسا) وآن لويلييه (فرنسا/السويد)
— 2022: آلان أسبيه (فرنسا) وجون كلاوسر (الولايات المتحدة) وأنتون زيلينغر (النمسا)
— 2021: شوكورو مانابي (الولايات المتحدة/اليابان) وكلاوس هاسلمان (ألمانيا) وجورجيو باريزي (إيطاليا)
— 2020: روجر بنروز (بريطانيا) وراينهارد غنزل (ألمانيا) وأندريا غيز (الولايات المتحدة)
— 2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا)
— 2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا)
— 2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)
— 2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)
