الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء في السنوات العشر الأخيرة

في ما يأتي لائحة بأسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء التي مُنحت في السويد الثلاثاء:

— 2025: جون كلارك (المملكة المتحدة) وميشال ديفوريه (فرنسا) وجون مارتينيس (الولايات المتحدة)

— 2024: جون هوبفيلد (الولايات المتحدة) وجيفري هينتون (المملكة المتحدة/كندا)

— 2023: بيار أغوستيني (فرنسا) وفيرينس كراوس (المجر/النمسا) وآن لويلييه (فرنسا/السويد)

— 2022: آلان أسبيه (فرنسا) وجون كلاوسر (الولايات المتحدة) وأنتون زيلينغر (النمسا)

— 2021: شوكورو مانابي (الولايات المتحدة/اليابان) وكلاوس هاسلمان (ألمانيا) وجورجيو باريزي (إيطاليا)

— 2020: روجر بنروز (بريطانيا) وراينهارد غنزل (ألمانيا) وأندريا غيز (الولايات المتحدة)

— 2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا)

— 2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا)

— 2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)

— 2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)

