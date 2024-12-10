الفاتيكان: البابا فرنسيس يلتقي بالرئيس الفلسطيني الخميس

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مدينة الفاتيكان (رويترز) – قال الفاتيكان في إشعار يوم الثلاثاء إن البابا فرنسيس سيلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الخميس.

ويتوجه عباس إلى إيطاليا هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يلتقي أيضا بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

والتقى البابا فرنسيس وعباس عدة مرات قبل ذلك. وأصبح البابا في الآونة الأخيرة أكثر وضوحا في انتقاده للحملة العسكرية الإسرائيلية في الصراع المستمر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).