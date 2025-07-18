الفاتيكان: نتنياهو اتصل بالبابا ليو بعد قصف كنيسة في غزة

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روما (رويترز) – قال الفاتيكان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل بالبابا ليو يوم الجمعة، وذلك بعد يوم من غارة إسرائيلية على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا كرر خلال المكالمة نداءه لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة وعبر عن قلقه إزاء الوضع الإنساني “المأساوي” في القطاع الفلسطيني.

وجاء في البيان أن ليو شدد أيضا على ضرورة حماية أماكن العبادة وروادها، وجميع السكان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.