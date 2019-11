تنظيم SWI swissinfo.ch بعشر لغات وثلاث مهمات يضمن فاعليةً وكفاءةً مثاليتين.

أظهرت الهيكلية التنظيمية الراهنة خلال سنوات طويلة من تجربة SWI بأنها مثالية وفاعلة للغاية (قارن الصورة 1 على الصفحة 2). في المركز ينتصب دور هيئات التحرير الوطنية، باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية، فهيئة التحرير باللغة الانجليزية ثم هيئات التحرير التي تعد تقاريرها باللغات الست الأخرى وتسمى (Red 6)، وهي العربية والصينية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والروسية.

إن الخبرات الصحفية بشؤون البلاد تمثلها في هيكلية SWI هيئات التحرير الوطنية المتخصصة بالسياسة السويسرية والاقتصاد والثقافة، والتي منها يأتي البحث وضخ المعلومات وترتيب التغطيات. أما القسم الإنجليزي فلديه الخبرة في «سويسرا الدولية» ومجموعات الشركات العالمية المتحدة، كذلك في الثقافة وإجراء البحوث. يقوم القسم بتقييم وإعداد الأعمال في السياق الدولي.

كل هذه المحتويات تُقيَّم من قبل هيئات التحرير الست الأخرى (Red 6)، وتُعالَج وتُعَد صحافيًّا لفضاءاتها اللغوية، فقد أظهرت دراسات مختلفة، وبشكلٍ متكرر ولافت، أنه لا يكفي ترجمة المقالات المتاحة حرفيًّا. إن الجمهور المتلقي تنقصه معرفة تفاصيل الخلفيات، لذلك يجب أن تُوَضَّح المحتويات وفقًا لكل ثقافة وتُطرَح في سياقها الإقليمي.

هذا التنظيم القائم على «عشرةِ أدوارٍ تلعبها عشرُ لغات» يسمح لـ SWI بالوصول إلى نسبةٍ من جماهير الـ«أون لاين» في العالم ما زال يمكن تقديرها بقرابة 75%، وذلك بتخصيصات ماليّة ضئيلة.





1) Berichterstattung über / Einordnung zur Schweiz, wird übersetzt und in den jeweiligen Sprachen 2) bzw. 3) Internationale Schweiz-Themen und News-Dienst in Englisch, werden wo sinnvoll übernommen und ergänzt.

3) Themen mit besonderem Interesse oder mit Resonanz im Ausland werden auch in den Nationalsprachen aufbereitet

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة SWI swissinfo.ch – عشر لغات وثلاث مهمات 06 نوفمبر 2019 - آخر تحديث - 16:52 تنظيم SWI swissinfo.ch بعشر لغات وثلاث مهمات يضمن فاعليةً وكفاءةً مثاليتين. أظهرت الهيكلية التنظيمية الراهنة خلال سنوات طويلة من تجربة SWI بأنها مثالية وفاعلة للغاية (قارن الصورة 1 على الصفحة 2). في المركز ينتصب دور هيئات التحرير الوطنية، باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية، فهيئة التحرير باللغة الانجليزية ثم هيئات التحرير التي تعد تقاريرها باللغات الست الأخرى وتسمى (Red 6)، وهي العربية والصينية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والروسية. إن الخبرات الصحفية بشؤون البلاد تمثلها في هيكلية SWI هيئات التحرير الوطنية المتخصصة بالسياسة السويسرية والاقتصاد والثقافة، والتي منها يأتي البحث وضخ المعلومات وترتيب التغطيات. أما القسم الإنجليزي فلديه الخبرة في «سويسرا الدولية» ومجموعات الشركات العالمية المتحدة، كذلك في الثقافة وإجراء البحوث. يقوم القسم بتقييم وإعداد الأعمال في السياق الدولي. كل هذه المحتويات تُقيَّم من قبل هيئات التحرير الست الأخرى (Red 6)، وتُعالَج وتُعَد صحافيًّا لفضاءاتها اللغوية، فقد أظهرت دراسات مختلفة، وبشكلٍ متكرر ولافت، أنه لا يكفي ترجمة المقالات المتاحة حرفيًّا. إن الجمهور المتلقي تنقصه معرفة تفاصيل الخلفيات، لذلك يجب أن تُوَضَّح المحتويات وفقًا لكل ثقافة وتُطرَح في سياقها الإقليمي. هذا التنظيم القائم على «عشرةِ أدوارٍ تلعبها عشرُ لغات» يسمح لـ SWI بالوصول إلى نسبةٍ من جماهير الـ«أون لاين» في العالم ما زال يمكن تقديرها بقرابة 75%، وذلك بتخصيصات ماليّة ضئيلة. 1) Berichterstattung über / Einordnung zur Schweiz, wird übersetzt und in den jeweiligen Sprachen 2) bzw. 3) Internationale Schweiz-Themen und News-Dienst in Englisch, werden wo sinnvoll übernommen und ergänzt. 3) Themen mit besonderem Interesse oder mit Resonanz im Ausland werden auch in den Nationalsprachen aufbereitet

مواضيع متعلقة فوائد مجهودات أخرى من SWI swissinfo.ch تُعد النقاط التالية من أهم مجهودات SWI swissinfo.ch: صوت سويسرا في العالم: نحن نتوجه لجميع المهتمين بالشؤون السويسرية في كل العالم ونعد تقاريرنا ... انظر لغة أخرى 1 انظر لغة أخرى 1 لغة أخرى 1 الألمانية (de) Weitere Leistungen von SWI swissinfo.ch