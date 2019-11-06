تنظيم SWI swissinfo.ch بعشر لغات وثلاث مهمات يضمن فاعليةً وكفاءةً مثاليتين.
أظهرت الهيكلية التنظيمية الراهنة خلال سنوات طويلة من تجربة SWI بأنها مثالية وفاعلة للغاية (قارن الصورة 1 على الصفحة 2). في المركز ينتصب دور هيئات التحرير الوطنية، باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية، فهيئة التحرير باللغة الانجليزية ثم هيئات التحرير التي تعد تقاريرها باللغات الست الأخرى وتسمى (Red 6)، وهي العربية والصينية واليابانية والإسبانية والبرتغالية والروسية.
إن الخبرات الصحفية بشؤون البلاد تمثلها في هيكلية SWI هيئات التحرير الوطنية المتخصصة بالسياسة السويسرية والاقتصاد والثقافة، والتي منها يأتي البحث وضخ المعلومات وترتيب التغطيات. أما القسم الإنجليزي فلديه الخبرة في «سويسرا الدولية» ومجموعات الشركات العالمية المتحدة، كذلك في الثقافة وإجراء البحوث. يقوم القسم بتقييم وإعداد الأعمال في السياق الدولي.
كل هذه المحتويات تُقيَّم من قبل هيئات التحرير الست الأخرى (Red 6)، وتُعالَج وتُعَد صحافيًّا لفضاءاتها اللغوية، فقد أظهرت دراسات مختلفة، وبشكلٍ متكرر ولافت، أنه لا يكفي ترجمة المقالات المتاحة حرفيًّا. إن الجمهور المتلقي تنقصه معرفة تفاصيل الخلفيات، لذلك يجب أن تُوَضَّح المحتويات وفقًا لكل ثقافة وتُطرَح في سياقها الإقليمي.
هذا التنظيم القائم على «عشرةِ أدوارٍ تلعبها عشرُ لغات» يسمح لـ SWI بالوصول إلى نسبةٍ من جماهير الـ«أون لاين» في العالم ما زال يمكن تقديرها بقرابة 75%، وذلك بتخصيصات ماليّة ضئيلة.
1) Berichterstattung über / Einordnung zur Schweiz, wird übersetzt und in den jeweiligen Sprachen 2) bzw. 3) Internationale Schweiz-Themen und News-Dienst in Englisch, werden wo sinnvoll übernommen und ergänzt.
3) Themen mit besonderem Interesse oder mit Resonanz im Ausland werden auch in den Nationalsprachen aufbereitet