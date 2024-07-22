الفلسطينيون الفارون من شرق خان يونس لا يجدون مكانا يأوون إليه

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فر مئات الفلسطينيين المذعورين صباح الإثنين بعدما طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء الجزء الشرقي من خان يونس قبل شن عملية “كبيرة” فيه، لكن المنطقة التي طلب منهم التوجه إليها مكتظة ولا تتسع للنازحين الجدد.

قبل هجومها على رفح في أيار/مايو، أجبرت القوات الإسرائيلية مليون شخص على النزوح شمالا إلى المواصي التي أعلنت أنها أقامت فيها “منطقة إنسانية”.

لكنها عادت وأمرت السكان الإثنين بإخلاء جزء من المنطقة في شرق خان يونس، بعد أن قالت إن صواريخ أطلقت منها باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان “بسبب النشاط الكبير وإطلاق الصواريخ في اتجاه دولة إسرائيل من الجزء الشرقي من المنطقة الإنسانية في قطاع غزة، أصبح البقاء في هذه المنطقة خطرا”.

وأضاف أنه يعد “لعملية كبيرة”، داعيا السكان المتبقين في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس “بإخلائها مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي”.

شهدت الأشهر القليلة الماضية، عمليات مكثفة للجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في غزة بعد إعلانها خالية من مقاتلي حماس.

ونفذ الجيش عملية واسعة في خان يونس استمرت عدة أشهر، حولت مساحات واسعة من المدينة إلى أنقاض وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.

وقال الجيش “سيتم تحديث المنطقة الإنسانية … وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى أن حماس أقامت منشآت في المنطقة المصنفة على أنها منطقة إنسانية”.

تعرضت المواصي مؤخرا لعدة غارات كان بينها غارة دامية استهدفت إسرائيل من خلالها قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه.

وأعرب الكثير عن ترددهم في التوجه للمواصي خاصة بعد هذه الغارة التي أوقعت في 13 تموز/يوليو 92 قتيلا على الأقل وأصابت أكثر من 300، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتحدث سكان شرق خان يونس والمناطق المجاورة لفرانس برس عن مشاهد الذعر صباح الاثنين.

توجه يوسف أبو طعيمة (27 عاما) من القرارة في خان يونس مع عائلته إلى المواصي لكن المنطقة كانت تعج بالنازحين.

وقال “لا يوجد مكان. المنطقة مزدحمة بالناس لا مكان لإقامة خيمة ولا يوجد بيوت ننزل فيها، سنبقى في الشارع. حتى الأرصفة عليها ناس وخيم. مللنا. يكفي تشريد وهجرة”.

وأضاف “خرجنا وهناك قصف من الطيران والدبابات ومسيرات”، موضحا أنه رأى “شهداء نقلوا بعربة توكتوك وعربة يجرها حمار إلى مستشفى ناصر، قصفوا البيوت والناس موجودة في البيوت”.

أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة مساء الإثنين في بيان أن “ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطيرة”.

– “سنموت أيضا”-

يقول أحمد البيوك من سكان خان يونس “نزحت للمرة الثالثة، كل مرة أصعب من التي سبقتها. لا بيوت ولا مكان … رغم ذلك حاولنا التأقلم والعيش على ركام المنزل. لكن لا نكاد نستقر لأيام حتي يأتي الجيش ويقصف ويشردنا ويدمر أكثر وأكثر”.

وتابع “لا نعرف ماذا يريدون منا أن نفعل، إلى أين نذهب؟ كل مكان معرض للقصف”.

وأشار الرجل (53 عاما) إلى أن المواصي “مليئة بالناس. والجو حار وهناك أمراض وأوبئة”.

وفي حي الشيخ ناصر في خان يونس، وصف محمد الفرا وضعه قائلا “ان بقينا في بيوتنا سنموت وان خرجنا على الطريق ايضا سنموت”.

أدى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية. كذلك، احتجز 251 رهينة، لا يزال 116 منهم في غزة، من بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

وردت إسرائيل على هجوم حماس متوعدة بـ”القضاء” على الحركة، وهي تنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية، ما أسفر عن سقوط 39006 قتيلا على الأقل.

جد/ها-شي/ص ك