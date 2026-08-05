الفيضانات والانهيارات أودت بحياة أكثر من 100 شخص في الهند منذ نموز/يوليو

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أسفرت الفياضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في فترة الرياح الموسمية عن مقتل أكثر من 100 شخص في الهند منذ مطلع تموز/يوليو، وفقا لحصيلة أعلنت عنها السلطات الأربعاء.

ولقي ما لا يقل عن 87 شخصا حتفهم في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي البلاد، 47 منهم على الأقل في منطقة سيفاساغار وحدها، بحسب السلطات.

وفي إقليم جامو وكشمير الواقع في منطقة الهيمالايا، قضى ما لا يقل عن 31 شخصا، بحسب ما أفادت به القناة التلفزيونية الرسمية.

وفي ولاية كيرالا بجنوب الهند، أعلن رئيس حكومة الولاية في. دي. ساتيسان الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وفقدان سبعة آخرين، بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة.

ولجأ أكثر من 10 آلاف شخص إلى نحو 300 مركز إيواء طارئ افتُتحت في جميع أنحاء الولاية.

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ وهي تساعد السكان على الوصول إلى مناطق أكثر ارتفاعا باستخدام قوارب مطاطية، فيما لجأ آخرون إلى عوامات بدائية.

بدورها، شهدت سريلانكا المجاورة أمطارا موسمية غزيرة على نحو استثنائي تسببت في فيضانات وسيول طينية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص منذ يوم الإثنين، وفقا لمركز إدارة الكوارث.

وكانت الحكومة السريلانكية قد حذرت في تموز/يوليو من موجة جفاف شديدة خلال الشهرين المقبلين، مع احتمال حدوث فيضانات مدمرة ناجمة عن ظاهرة النينيو.

وبالفعل، يتوقع خبراء المناخ هذا العام حدوث ظاهرة نينيو استثنائية قد تكون الأقوى على الإطلاق، وذلك في ظل استمرار الاحترار العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية.

بور-بجم/ره/ناش