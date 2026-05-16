الفيفا يقول إنه أجرى محادثات إيجابية مع الاتحاد الإيراني قبل انطلاق كأس العالم

من علي كوجوكمن

إسطنبول 16 مايو أيار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – قال ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لرويترز إنه عقد اجتماعا بناء وإيجابيا مع مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة اليوم السبت، وأعرب عن ثقته في مشاركة إيران في كأس العالم هذا العام.

ومن المقرر أن تلعب إيران كافة مبارياتها الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة، لكن مشاركة الفريق الآسيوي في البطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبلين كانت موضع تساؤل منذ هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير شباط الماضي.

وقال جرافستروم خلال زيارة إلى إسطنبول “عقدنا اجتماعا ممتازا وبناء مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم. نحن نعمل معا بشكل وثيق ونتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في كأس العالم لكرة القدم”.

وأثيرت المزيد من التساؤلات بعد أن مُنع تاج من دخول كندا لحضور الجمعية العمومية للفيفا في فانكوفر في وقت سابق هذا الشهر بسبب صلاته بالحرس الثوري الإسلامي.

وتصنف الولايات المتحدة وكندا، اللتان تستضيفان كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك، الحرس الثوري الإيراني بأنه “كيان إرهابي” وأوضحتا أنهما لن تسمحا بدخول أي شخص له صلات بهذه القوة العسكرية للنخبة.

ورفض جرافستروم تقديم تفاصيل حول وضع تأشيرات دخول اللاعبين الإيرانيين، لكنه قال إن الجانبين أتيحت لهما الفرصة لمناقشة بعض الأمور التشغيلية وتبادلا آراء إيجابية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الفيفا حصل على ضمانات بشأن ترتيبات الدخول والتأشيرات للاعبين الإيرانيين، رفض جرافستروم الخوض في التفاصيل.

وقال “ناقشنا جميع الأمور ذات الصلة، لكنني أعتقد أن هذا ليس المكان المناسب لمناقشة التفاصيل. بشكل عام كان اجتماعا إيجابيا للغاية ونحن نتطلع إلى مواصلة الحوار”.

وطلبت إيران نقل مبارياتها في كأس العالم إلى المكسيك، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يصر على أن جميع المباريات يجب أن تُقام في الملاعب المقررة لها أصلا.

وستغادر بعثة إيران العاصمة طهران يوم الاثنين المقبل للتوجه إلى معسكر تدريبي في تركيا قبل الانتقال إلى مقرها في الولايات المتحدة في مجمع كينو الرياضي في توسان في ولاية أريزونا أوائل يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس انجليس يوم 15 يونيو قبل اللعب أمام بلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)