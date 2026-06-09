الفيليبين تحتج على إنشاء هيكل صيني عائم في منطقة بحرية متنازع عليها

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أعلنت الفيليبين الثلاثاء أنها قدّمت احتجاجا رسميا إلى الصين عقب رصد “هيكل عائم” قرب شعاب سكاربورو المتنازع عليها، التي تشهد اشتباكات متكررة في بحر الصين الجنوبي.

وتقع الشعاب على بُعد 240 كيلومترا غربي جزيرة لوزون في الفيليبين، وحوالى 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، على رغم صدور حكم قضائي في العام 2016 يعتبر أن تلك المطالبات لا أساس لها في القانون الدولي.

وكانت بكين كشفت في أيلول/سبتمبر عن خطط لإنشاء “محمية طبيعية” في سكاربورو، ما اعتبرته الفيليبين “ذريعة واضحة لاحتلال محتمل”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيليبينية أنالين راتونيل إن مانيلا قدّمت احتجاجا رسميا بشأن الهيكل الجديد، الذي يُعتقد أنه يقع عند مدخل بحيرة كانت تستخدمها قوارب صيادين فيليبينيين.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تصريح رئيس أركان الجيش الفيليبيني روميو براونر بأن طائرات سلاح الجو رصدت هيكلا يقف فوقه ستة أشخاص.

وأضاف “لن نسمح بتكرار ما حدث في الماضي، حين أقيم هيكل صغير ثم تحوّل لاحقا إلى جزيرة صناعية”، في إشارة إلى شعاب بحرية حولتها الصين إلى جزر ذات طابع عسكري.

من جهتها، كرّرت السفارة الصينية في مانيلا تأكيد بكين على “سيادتها غير القابلة للجدل” على سكاربورو باعتبارها جزءا من أراضيها.

وقال المتحدث باسم السفارة جي لينغبينغ “من حق الصين السيادي الكامل تنفيذ أنشطة، بما في ذلك البحث العلمي، في هوانغيان داو”، وهو الاسم الذي تطلقه بكين على الشعاب.

سجم-كول/ملك/جك