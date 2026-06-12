الفيليبين تخفض حصيلة الزلزال إلى 46 قتيلا و38 مفقودا

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يواصل عناصر الإنقاذ في جنوب الفيليبين الجمعة إزالة العوائق من الطرق رغم الأمطار والبحث عن مفقودين جراء الزلزال القوي الذي وقع الإثنين وتسبب بمقتل 46 شخصا فيما لا يزال 38 مفقودين.

وكانت حصيلة أعلن عنها في وقت سابق الجمعة أفادت عن 55 قتيلا، غير أن السلطات المحلية خفضتها بعد الظهر إلى 46 استنادا إلى تقارير تم التثبت منها.

ولا يزال حوالى 38 شخصا في عداد المفقودين وفق السلطات المحلية.

وتسبب الذي بلغت قوته 7,8 درجات والذي ضرب سواحل مينداناو، في انهيار مبانٍ وانزلاق أتربة في الجزيرة الواقعة جنوب الفيليبين، كما استدعى إطلاق تحذيرات من أمواج تسونامي في أنحاء المنطقة.

وفي إقليم سارانغاني الأكثر تضررا، لا تزال المروحيات تُستخدم رغم إعادة فتح العديد من الطرق، لنقل الغذاء والمياه إلى السكان وسط انقطاع الكهرباء، بحسب ما أفاد رئيس إدارة الكوارث رينيه بونسالان وكالة فرانس برس.

وقال بونسالان “لا تزال الهزات الارتدادية تعيق عملنا، بالإضافة إلى هطول الأمطار الليلة الماضية، لذلك علينا تعليق العملية لبعض الوقت”، في إشارة إلى العمليات التي تُستخدم فيها الجرافات لإزالة الصخور الكبيرة.

وبينما يستمر البحث عن المفقودين، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين، وفق بونسالان.

وقال المسؤول “مرت عدة أيام منذ وقوع الزلزال، وستكون معجزة إذا تم إنقاذ أي منهم على قيد الحياة”، مضيفا “هدفنا هو انتشال جثثهم فحسب”.

وزار رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس الأربعاء مناطق متضررة في مدينة جنرال سانتوس، كبرى مدن الإقليم، بما في ذلك مدرسة متضررة ومنطقة لتوزيع المساعدات.

وقال إن الحكومة ستخصص 100 مليون بيزو (1,6 مليون دولار) لإعادة بناء مبنى البلدية.

بام-كول/غد-دص/ناش