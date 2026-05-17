الفيليبين تطلب من المحكمة العليا السماح باعتقال مسؤول عن مكافحة المخدرات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت الفيليبين أنها طلبت من المحكمة العليا السماح لها باعتقال كبير مسؤولي مكافحة المخدرات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، لمحاكمته أمام محكمة دولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية كشفت الأسبوع الفائت عن مذكرة توقيف بحق السناتور رونالد ديلا روزا، متهمة إياه، إلى جانب دوتيرتي وآخرين، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

ولجأ ديلا روزا إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، طالبا من المحكمة العليا الفيليبينية أن توقف محاولة عناصر حكوميين توقيفه.

وقالت كبيرة محامي الحكومة دارليني بيربيرابي، في مذكرة قدمتها للمحكمة تطلب فيها رفض التماس ديلا روزا، “بسلوكه هذا، وضع نفسه خارج نطاق حماية القانون”.

وجاء في الوثيقة المؤرخة في 16 أيار/مايو “إلى أن يُسلّم نفسه للسلطات المختصة، يُعتبر (ديلا روزا) فارًا من العدالة، ولا يُسمح له بالتماس أي مساعدة من المحاكم”.

ولا يزال مكان وجود ديلا روزا مجهولا بعد مغادرته مبنى مجلس الشيوخ سرّا الخميس.

