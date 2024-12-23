الفيليبين تعتزم شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية (قائد الجيش)

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أعلن الجيش الفيليبيني الإثنين أنه يعتزم شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية لحماية مصالحه البحرية المتضاربة في جزء منها مع المصالح الصينية.

ونشر الجيش الأميركي منظومة الصواريخ المتوسطة المدى في شمال الفيليبين في وقت سابق من العام الحالي لإجراء مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع حليفته التقليدية، لكنه قرّر إبقاءها في مكانها على الرغم من انتقادات بكين بأن هذا الأمر يزعزع استقرار آسيا.

مذّاك الحين تتدرّب القوات الفيليبينية على تشغيل هذه المنظومة.

وقال قائد الجيش الفيليبيني اللفتنانت جنرال روي غاليدو في مؤتمر صحافي “من المخطط الاستحصال عليها لأننا نلمس جدواها” على مستوى “الدفاع الأرخبيلي”.

وتابع “يسعدني أن أبلغ أبناء وطننا أن جيشكم بصدد تطوير هذه القدرة لحماية سيادتنا”، مضيفا أن التكلفة المالية ستحدد العدد الإجمالي الذي سيتم الاستحصال عليه.

وقال غاليدو إن الأمر سيستغرق عامين أو أكثر لكي يستحصل الجيش الفيليبيني على منظومة دفاعية جديدة، مشيرا إلى أن الخطوة غير مرتقبة في ميزانية العام 2025.

ويبلغ مدى منظومة الصواريخ الأرضية “المتوسطة المدى” التي طوّرتها شركة لوكهيد مارتن الأميركية لحساب الجيش الأميركي 480 كيلومترا، علما بأن نسخة طويلة المدى قيد التطوير.

وأثار نشر المنظومة الصاروخية الأميركية على الأراضي الفيليبينية حفيظة بكين التي انخرطت قواتها في مواجهات متصاعدة في الأشهر الأخيرة مع الفيليبين بشأن جزر مرجانية وقطاعات مائية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وحذّر وزير الدفاع الصيني دونغ جون في حزيران/يونيو من أن نشر منظومة تايفون “يلحق ضررا جسيما بالأمن والاستقرار الإقليميين”.

كجم/ود/غ ر