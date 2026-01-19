الفيليبين تعلن اكتشاف كمية “هامة” من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها

أعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين أنه تم اكتشاف كمية “هامة” من الغاز الطبيعي قرب الموقع البحري الوحيد المنتج للغاز في الأرخبيل.

وقال ماركوس إنه تم العثور على حوالى 98 مليار قدم مكعب (2,8 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي على بعد خمسة كيلومترات شرق حقل مالامبايا قرب جزيرة بالاوان، أو ما يكفي لتوفير الطاقة لنحو 5,7 مليون منزل لمدة عام.

تكاليف الطاقة في الفيليبين من بين الأعلى في المنطقة، وهي تواجه أزمة وشيكة مع توقع نضوب حقل غاز مالامبايا في غضون بضع سنوات، علما أنه يزود جزيرة لوزون الكبيرة بنحو 40% من حاجاتها الطاقية.

وقال ماركوس إن هذا الاكتشاف، وهو الأول منذ أكثر من عقد، “يُعزز مساهمة حقل مالامبايا ويُقوي إمداداتنا المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة. وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن البئر يتدفق بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا”.

تشهد الفيليبين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وهي تعتمد على الفحم المستورد لتأمين أكثر من نصف إنتاجها من الطاقة.

وفي عام 2022، أمر الرئيس آنذاك رودريغو دوتيرتي بوقف التنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها مع الصين.

