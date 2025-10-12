الفيليبين والصين تتبادلان الاتهامات بشأن حادث اصطدام في بحر الصين الجنوبي

اتهم خفر السواحل الفيليبيني الاحد سفينة صينية بالاصطدام “عمدا” بسفينة راسية بالقرب من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما حملت الصين الفيليبين مسؤولية الحادث.

وتشهد هذه المياه التي تطالب بكين بالسيادة عليها متجاهلة حكما أصدرته محكمة دولية ضدها، حوادث متكررة بين الصين والفيليبين.

وقالت مانيلا في بيان ان سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بادرت باطلاق “مدفع مياه” صباح الأحد على السفينة “بي آر بي داتو باغبوايا”، التابعة لمكتب مصايد الأسماك، وهي وكالة تابعة لوزارة الزراعة.

واضاف البيان “بعد ثلاث دقائق فقط (…) اصطدمت السفينة نفسها عمدا بمؤخرة السفينة +بي آر بي داتو باغبوايا+”، وتسببت في “أضرار طفيفة بالهيكل”، مشيرا الى عدم وقوع إصابات.

وأوضح خفر السواحل الفيليبيني أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة ثيتو وهي جزء من ارخبيل سبراتلي، منددا بـ”المضايقات العدوانية والتهديدات المباشرة” من السفن الصينية.

وأضاف أن ثلاث سفن تابعة لمكتب الثروة السمكية كانت توزع مساعدات على الصيادين في المنطقة.

من جانبه، حمل خفر السواحل الصيني الفيليبين “المسؤولية الكاملة” عن الحادث.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو دي جون إن الحادث وقع قرب جزيرة ساندي كاي، عندما “تجاهلت سفينة حكومية فيليبينية مرات عدة تحذيرات الجانب الصيني، وشكلت خطرا باقترابها من سفينة خفر السواحل الصينية رقم 21559”.

وأضاف “تقع المسؤولية الكاملة على عاتق الجانب الفيليبيني”.

واظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها خفر السواحل الفيليبيني سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تطلق مدفع المياه باتجاه سفينة فيليبينية.

– “سلوك عدائي” –

وأكد خفر السواحل الفيليبيني أنه “على الرغم من أساليب الترهيب والسلوك العدواني هذا والإجراءات العدوانية هذه (…)، لن نخضع للترهيب أو الطرد” من هذه المياه.

في ايلول/سبتمبر، أصيب بحار عندما حطم مدفع مائي استخدمه خفر السواحل الصيني نافذة على جسر سفينة تابعة لمكتب مصايد الأسماك الفيليبيني بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، بحسب مانيلا.

وفي الشهر نفسه، احتجّت الفيليبين على خطة صينية لإنشاء “محمية طبيعية” على شعاب سكاربورو المرجانية المتنازع عليها.

تقع شعاب سكاربورو المرجانية على بعد 240 كيلومترا إلى الغرب من جزيرة لوزون الرئيسية في الفيليبين وعلى بعد حوالى 900 كيلومتر من جزيرة هاينان الصينية.

في آب/أغسطس، اصطدمت سفينة تابعة للبحرية الصينية بسفينة لخفر السواحل الصينيين أثناء مطاردة قارب دورية فيليبيني قرب سكاربورو.

وفي أيار/مايو، انتقدت الفيليبين ما وصفته بمناورة “عالية الخطورة” قامت بها سفينة صينية في المنطقة نفسها. وردّت الصين باتهام مانيلا بإرسال سفينة “للتعدي” على مياهها الإقليمية.

ويدور النزاع بين البلدين منذ أن سيطرت الصين على هذه المنطقة الغنية بالأسماك في عام 2012، بعد مواجهة طويلة.

يمر أكثر من 60% من التجارة البحرية العالمية عبر الممر المائي المتنازع عليه.

