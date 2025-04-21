الفيليبين والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية لمدة ثلاثة اسابيع

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بدأت القوات الفيليبينية والأميركية الاثنين تدريبات مشتركة لمدة ثلاثة اسابيع تحاكي “سيناريو معركة واسعة النطاق” بهدف ردع مطامع بكين في بحر الصين الجنوبي.

ويشارك نحو 17 ألف جندي في تدريبات “باليكاتان” السنوية التي ستشمل للمرة الأولى محاكاة متكاملة للدفاع الجوي والمضاد للصواريخ ويحضرها الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس.

وسيتم كذلك نشر أسلحة أميركية متطورة من بينها منظومة الصواريخ المضادة للسفن “NMESIS” “ذات القدرة العالية على المناورة” وخصوصا في المياه التي تفصل شمال الفيليبين عن جزيرة تايوان.

وقال الجنرال في مشاة البحرية الأميركية جيمس غلين الاثنين في مراسم الافتتاح في مانيلا “لن نظهر فقط رغبتنا في الالتزام بمعاهدة الدفاع المشترك السارية منذ 1951، ولكن أيضا قدرتنا التي لا تضاهى على القيام بذلك”.

وأضاف “لا شيء يتيح بناء الروابط بشكل أسرع من التحديات المشتركة”.

وسبق للبلدين أن اجريا مناورات مشتركة باسم “كوب ثاندر” بين 7 و18 نيسان/أبريل الحالي.

وتوطدت العلاقات العسكرية بين الفيليبين والولايات المتحدة منذ انتخاب الرئيس فرديناند ماركوس عام 2022، وسط معارضة مانيلا المطالب الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي التي قضت محكمة دولية بعدم وجود أي أساس قانوني لها.

واشار الجنرال الفيليبيني فرانسيسكو لورينزو إلى أن التدريبات من شأنها أن تعزز قدرة البلاد على التعامل مع “التحديات المعاصرة المتعلقة بالامن”.

وخلال زيارة قام بها إلى مانيلا في أواخر آذار/مارس، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن واشنطن “تُعزز” تحالفها مع الأرخبيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعيد ذلك موافقتها على صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 للفيليبين، بعد طول انتظار، علما أن مانيلا قالت إن الصفقة “لا تزال في مرحلة التفاوض”.

وفي مطلع نيسان/ابريل، خلال تطويق الصين لتايوان بطائرات وسفن في محاكاة لحصار محتمل، حذّر قائد الجيش الفيليبيني روميو براونر القوات من أن بلاده ستتدخل “لا محال” في حال غزو الجزيرة الت تتمتع بحكم ذاتي.

وأعلنت مانيلا لاحقا أن تصريحات براونر كانت تُشير في المقام الأول إلى جهود إعادة العمال الفيليبينيين في تايوان في حال نشوب صراع.

بام/ريم/غ ر