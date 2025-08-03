القاهرة الإخبارية: شاحنتان محملتان بالوقود ستدخلان غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية‭‭‭ ‬‬‬التابعة للدولة المصرية يوم الأحد أن شاحنتي وقود محملتين بما يصل إلى 107 أطنان من الوقود ستدخلان غزة، وذلك بعد قيود فرضتها إسرائيل لأشهر على دخول البضائع والمساعدات إلى القطاع.

وحذرت وزارة الصحة في القطاع مرارا من أن نقص الوقود يعوق عمل المستشفيات.

ولم يتسن التأكد بعد من دخول الشاحنتين إلى غزة.

(تغطية صحفية جيداء طه ونضال المغربي ومنة علاء الدين – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)