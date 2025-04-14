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القاهرة الإخبارية: مصر تتسلم مقترحا إسرائيليا بوقف إطلاق النار في غزة

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القاهرة (رويترز) – نقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للحكومة المصرية عن مصادر لم تسمها قولها يوم الاثنين إن مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك بعد انتهاء محادثات في القاهرة دون تحقيق تقدم.

وذكرت المصادر أن القاهرة، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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