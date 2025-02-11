القاهرة الإخبارية: مصر ترفض تخصيص أراض لسكان غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مصرية أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة.

ونقلت القناة عن المصادر قولها “مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه يعتقد بأنه ستكون هناك قطع أرض في الأردن ومصر وأماكن أخرى يمكن توطين الفلسطينيين فيها.