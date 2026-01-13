The Swiss voice in the world since 1935
القاهرة ترحب بتصنيف أمريكا فرع الإخوان المسلمين المصري"كيانا إرهابيا عالميا"

13 يناير كانون الثاني (رويترز) – رحّبت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء بتصنيف الولايات المتحدة فرع جماعة الإخوان المسلمين في مصر “كيانا إرهابيا عالميا”.

وبموجب هذه الخطوة التي بدأتها واشنطن رسميا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ستُفرض عقوبات على إحدى أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذا في العالم العربي.

وقالت الوزارة في بيان “ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان الولايات المتحدة عن إدراج تنظيم الإخوان المسلمين في مصر ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص… وتعتبره خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

وأضافت “وتؤكد مصر أن هذا التصنيف الأمريكي الأخير يعكس صواب ووجاهة الموقف المصري الحازم من جماعة الإخوان الإرهابية الذي تبنته الدولة عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، دفاعا عن إرادة الشعب المصري وصونا لمؤسسات الدولة الوطنية، إذ سعى التنظيم الإرهابي إلى اختطاف الدولة وتوظيف العنف والإرهاب لفرض أجندته الهدامة”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

